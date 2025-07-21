СК возбудил дело после падения вахтового автобуса с обрыва в Якутии

Уголовное дело возбуждено после падения вахтового автобуса с обрыва в Нерюнгринском районе Якутии. Погибли 13 человек, 20 получили травмы, сообщили в республиканском управлении Следственного комитета России. Следствие ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

В ночь на 21 июля 52-летний водитель грузовика с фургоном для перевозки людей потерял управление и съехал с дороги на территории шахты. Машина упала с обрыва и перевернулась.

Создана следственная группа из опытных специалистов для установления обстоятельств происшествия. По делу проводится комплекс следственных действий.

Ранее стало известно, что вахтовый автобус с 36 рабочими «ГОК Денисовский» упал с высоты 25 метров. По предварительным данным, водитель погиб. На видео попал момент, когда машина съехала с дороги и начала переворачиваться.

На место аварии вылетел борт санавиации с бригадой врачей. В пресс-службе регионального Минздрава сообщили, что состояние двоих пострадавших тяжелое, восемь человек находятся в состоянии средней степени тяжести.