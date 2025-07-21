Камеры запечатлели момент падения «вахтовки» в пропасть в Якутии

Опубликовано видео падения в пропасть вахтового автобуса с рабочими в Якутии. Кадры сняты на камеру видеонаблюдения. На них запечатлен момент, когда «вахтовка» съезжает с дороги и начинает заваливаться на бок. На этом моменте запись прерывается.

Напомним, трагический инцидент произошел сегодня ночью на территории «ГОК Денисовский». В момент аварии в автобусе находись 36 шахтеров.

Автомобиль с ними рухнул с 25-метровой высоты. Водитель и еще 13 человек погибли на месте. Семерых госпитализировали в ближайшую больницу. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев сообщил, что на место ЧП вылетел борт санавиации с врачебной бригадой на борту.

Николаев распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, а также в кратчайшие сроки расследовать инцидент с гибелью людей. Свою проверку также проводят правоохранительные органы и прокуратура.