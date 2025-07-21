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В Якутии объявили 22 июля днем траура после смертельного ДТП с вахтовиками

В городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия, семьям пострадавших и погибших оказывают всю необходимую помощь.
Дарья Ситникова 2025-07-21 11:13:00
© Фото: Telegram/tprocsakha

В Нерюнгринском районе Якутии объявлен траур, где в горно-обогатительном комплексе «Денисовский» погибли 13 человек. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

«В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП на территории ГОК "Денисовский" 22 июля 2025 года объявлен днем траура в Нерюнгринском районе. Будут приспущены государственные флаги», - указали в материале.

Кроме этого, в городе Нерюнгри и поселках рекомендовано отменить все развлекательные и спортивные мероприятия. Также в районе введен режим ЧС, руководящий состав переведен на круглосуточное дежурство.

Семьям погибших и пострадавших работников АО ГОК «Денисовский» предоставят все необходимые меры для оказания помощи, а также для них уже создана горячая линия компании.

Напомним, в ночь на 21 июля в Нерюнгринском районе Якутии водитель грузовика потерял управление и съехал с дороги на территории шахты. Машина упала с 25-метрового обрыва и перевернулась.

Всего в вахтовом автобусе находились 36 пассажиров, из них 20 пострадали, а 13 погибли. По предварительным данным, водитель тоже погиб.

Главный врач Нерюнгринской центральной районной больницы Зораб Саакян в разговоре со «Звездой» рассказал о состоянии пострадавших. По его словам, в больницу поступили 19 пациентов. Из них десять были госпитализированы, а девять обследованы и отпущены на амбулаторное лечение.

В республиканском управлении Следственного комитета России заявили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Следствие ведут по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей.

#Трагедия #ДТП #якутия #траур #вахтовики #вахтовый автобус
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