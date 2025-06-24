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Трамп предупредил Иран и Израиль о последствиях несоблюдения мира

Ранее Дональд Трамп заявил о достижении перемирия между Ираном и Израилем, которое позже должно стать официальным прекращением огня.
Лиза Губина 2025-06-24 07:19:43
© Фото: Carlos Barria - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль обратились к нему почти одновременно в стремлении к достижению перемирия в конфликте. По словам Трампа, он предупредил стороны, что им есть что терять, если перемирие не будет достигнуто.

«Обе нации увидят огромную любовь, мир и процветание в своем будущем. Они так много приобретут, но и так много потеряют, если собьются с пути праведности и истины», - написал Трамп в своей соцсети.

В завершение он написал о неограниченном будущем Тегерана и Тель-Авива.

Напомним, что в ночь на 24 июня Трамп поздравил Иран и Израиль с достижением соглашения о прекращении огня. По его словам, первым должен прекратить боевые действия Иран, а затем Израиль.

Стороны не подтвердили сделку - в МИД Ирана опровергли наличие перемирия, а в Израиле не стали комментировать. Отмечалось, что после слов Трампа израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху собрал заседание кабинета безопасности.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран
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