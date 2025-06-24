CNN: Нетаньяху собрал заседание кабинета безопасности после слов Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание кабинета безопасности в узком составе после заявления президента США Дональда Трампа о соглашении Тель-Авива и Тегерана о прекращении огня. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Уточняется, что на заседании присутствуют министр стратегического планирования Рон Дермер, министр иностранных дел Гидеон Саар, министр обороны Исраэль Кац, лидер израильской ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич.

Напомним, что Трамп недавно заявлял о том, что Израиль и Иран подписали соглашение о прекращении огня. Чуть позже глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг слова американского лидера, отметив, что о прекращении огня еще никто не договаривался.