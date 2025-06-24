Аракчи: на данный момент соглашения с Израилем о прекращении огня нет

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет соглашения с Израилем о прекращении огня, о котором говорил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«На данный момент нет никакого “соглашения” о прекращении огня или военных операций», - говорится в сообщении.

Однако, если Израиль остановит свои атаки на Иран до 04:00 по местному времени, то Тегеран не станет совершать ответные действия.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Иран заключили соглашение о прекращении огня. Также он добавил, что официальное прекращение 12-дневной войны мир увидит спустя сутки.