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Аракчи: на данный момент соглашения с Израилем о прекращении огня нет

Если Израиль прекратит атаки на Иран до 04:00 по местному времени, то Тегеран не будет совершать ответных действий.
Виктория Бокий 2025-06-24 04:20:18
© Фото: Icana News Agency Keystone Press Agency Globallookpress

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что на данный момент нет соглашения с Израилем о прекращении огня, о котором говорил президент США Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«На данный момент нет никакого “соглашения” о прекращении огня или военных операций», - говорится в сообщении.

Однако, если Израиль остановит свои атаки на Иран до 04:00 по местному времени, то Тегеран не станет совершать ответные действия.

Кроме того, в сообщении подчеркивается, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что Израиль и Иран заключили соглашение о прекращении огня. Также он добавил, что официальное прекращение 12-дневной войны мир увидит спустя сутки.

#Израиль #Иран #Соглашение #Прекращение огня #МИД Ирана #Аббас Аракчи
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