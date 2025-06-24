МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Иран поставил условие США для возобновления переговоров

Иран требует от США прекращения атак для возобновления переговоров.
Виктория Бокий 2025-06-24 04:01:29
© Фото: IMAGO, Christian Ohde, Globallookpress

Иран поставил ультиматум США для возобновления переговоров, требуя прекратить атаки на свою территорию. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

По словам дипломата, Израиль находится до такой степени в сложной ситуации после ответного удара Тегерана, что США вынуждены его поддерживать путем атак на ядерные объекты Ирана.

«Если они хотят вернуться к дипломатическому урегулированию, прежде всего, эти атаки должны прекратиться», — передает слова Аракчи 360.ru.

Напомним, что ответный удар Ирана по американским базам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал слабым.

Также ранее сообщалось, что США, ввязавшись в конфликт на Ближнем Востоке, только обострили ситуацию в этом регионе. В разговоре со «Звездой» журналист Хаял Муаззин подчеркнул, что Иран не простит Соединенные Штаты за то, что они нарушили суверенитет страны, зашли в воздушное пространство и атаковали ядерные объекты.

#сша #конфликт #Иран #ультиматум #Аббас Аракчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 