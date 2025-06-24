Иран поставил условие США для возобновления переговоров

Иран поставил ультиматум США для возобновления переговоров, требуя прекратить атаки на свою территорию. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

По словам дипломата, Израиль находится до такой степени в сложной ситуации после ответного удара Тегерана, что США вынуждены его поддерживать путем атак на ядерные объекты Ирана.

«Если они хотят вернуться к дипломатическому урегулированию, прежде всего, эти атаки должны прекратиться», — передает слова Аракчи 360.ru.

Напомним, что ответный удар Ирана по американским базам президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал слабым.

Также ранее сообщалось, что США, ввязавшись в конфликт на Ближнем Востоке, только обострили ситуацию в этом регионе. В разговоре со «Звездой» журналист Хаял Муаззин подчеркнул, что Иран не простит Соединенные Штаты за то, что они нарушили суверенитет страны, зашли в воздушное пространство и атаковали ядерные объекты.