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Иранский журналист назвал варианты развития событий на Ближнем Востоке

По мнению журналиста, конфликт на Ближнем Востоке сошел на такой уровень, что обратного пути уже нет.
Виктория Бокий 2025-06-24 00:32:12
© Фото: Sobhan Farajvan, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Несмотря на обострение обстановки на Ближнем Востоке и открытую агрессию США и Израиля на Иран, Тегеран живет своей жизнью: работают магазины, кафе, метро и госучреждения. Жители города активно выражают поддержку вооруженным силам Ирана, а происходящее воспринимается как борьба за национальное достоинство. Об этом в эфире «Звезды» рассказал иранский журналист-международник Хаял Муаззин.

По словам собеседника телеканала, народ каждый вечер выходит на улицы города и требует от верховного лидера изменения ядерной доктрины исламской республики, так как единственная возможность задержать врага – это ядерное оружие.

После атак США и Израиля на ядерные объекты Ирана в МАГАТЭ заявили, что значительных утечек и радиации обнаружено не было.

«Ядерная программа Ирана остается неприкосновенной и продолжает работать в соответствии с мирным курсом страны», - подчеркнул журналист.

На вопрос о том, ждать ли Вашингтону ответа от Тегерана, журналист ответил, что Иран ни в коем случае не простит США, ведь они нарушили суверенитет страны, зашли в воздушное пространство и атаковали ядерные объекты. Вариантов ответа несколько: первый – закрыть Ормузский пролив, второй - выход Ирана из Соглашения о нераспространении ядерного оружия. Также Иран будет прямо наказывать своего врага, не исключено, что и группа сопротивления будет действовать.

Иранский журналист добавил, что на данный момент конфликт сошел на такой уровень, что обратного пути нет. Уже сейчас он набирает обороты и выходит на международный уровень. Этот конфликт, по мнению собеседника, станет конечной стадией решения нового миропорядка. Выхода два: если США выиграют, то о формировании многополярного мира можно забыть, а если Иран, то Соединенные Штаты вместе с НАТО потеряют все свои превосходства в регионах.

«Этот конфликт будет продолжаться. Высший совет национальной безопасности, по моему мнению, обязательным образом примет решение. Ожидается выступление Верховного лидера Ирана. После его выступления все будет ясно, в какое русло выльется конфликт», - поделился мнением Хаял Муаззин.

Напомним, что сегодня верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением перед иранским народом. Он подчеркнул, что Иран ни к кому не проявлял агрессии и при любых обстоятельствах не позволит проявлять агрессию по отношению к себе.

#сша #Ближний Восток #Израиль #Иран #наш эксклюзив #ситуация на ближнем востоке
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