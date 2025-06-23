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Трамп назвал слабым ответ Ирана на удары США по ядерным объектам

Президент США поблагодарил власти Ирана за предупреждение об ответном ракетном ударе.
Ян Брацкий 2025-06-23 23:35:53
© Фото: CNPAd Media Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал слабым ответный удар Ирана по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. Глава Белого дома сообщил об уничтожении 13 из 14 запущенных Тегераном ракет.

«Иран официально ответил на то, что мы уничтожили их ядерные объекты, он дал очень слабый ответ, который мы ожидали и очень эффективно ему противодействовали. Выпущены были 14 ракет, 13 сбили, а одну оставили, поскольку она двигалась в неопасном направлении», - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Американский лидер с радостью добавил, что никто из американских граждан в результате ответного удара не пострадал. Среди катарцев раненых также нет, добавил Трамп.

Тем не менее, президент США поблагодарил официальный Тегеран за предупреждение о ракетном ударе, что позволило избежать человеческих жертв.

Напомним, сегодня вечером вооруженные силы Ирана нанесли ответный удар по военным объектам США на Ближнем Востоке. После этого, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Исламская республика ни к кому не проявляла агрессии и не позволит делать это в отношении себя.

#сша #Трамп #Белый дом #Иран #ракетный удар
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