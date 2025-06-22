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Небензя: ударами по Ирану США открыли «ящик Пандоры»

Российский постпред напомнил о предложениях официальной Москвы выступить посредником на переговорах вокруг иранской ядерной программы.
Ян Брацкий 2025-06-22 23:54:07
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com

Своими ударами по территории Ирана Соединенные Штаты Америки открыли «ящик Пандоры» и ответственность за последствия ляжет на руководство США. С таким заявлением выступил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Он выступил на заседании Совета Безопасности, посвященного ситуации вокруг бомбардировки ядерной инфраструктуры Исламской республики.

«Своими действиями США открыли "ящик Пандоры" <...> Мы настойчиво предлагали американским коллегам свои посреднические услуги <...> Но дипломатия нашим американским коллегам сегодня явно не нужна», - заявил Небензя.

По мнению дипломата, Вашингтон сознательно отказался от дипломатического пути урегулирования.

Василий Небензя также добавил, что при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана, США проявили безразличие к угрозе радиационного заражения и рискам для гражданского населения страны.

Между тем, Тегеран имеет полное право на развитие мирного атома, а своими последними действиями Штаты фактически перечеркнули многолетние дипломатические усилия, направленные на соблюдение этого основополагающего принципа, констатировал Небензя.

#сша #Иран #ядерная программа #СБ ООН #небензя
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