Лидер демократов в сенате США призвал Трампа ответить за удары по Ирану

Лидер демократов в сенате США Чак Шумер предупредил, что после ударов США по Ирану вырос риск масштабной войны. Об этом говорится в заявлении Шумера.

Кроме того, он заявил, что американскому президенту Дональду Трампу «не позволено единолично вести нацию в войну без стратегии». После этого демократ призвал главу Белого дома ответить перед конгрессом за удары по Ирану и внести ясность в действия США на Ближнем Востоке.

Также Шумер предложил сенату проголосовать за применение резолюции, требующей от президента уведомлять конгресс до запланированных вооруженных действий за 48 часов.

22 июня США по приказу Трампа ударили по ядерным объектам Ирана. После этого телеканал NBC сообщал, что Соединенные Штаты ждут ответного удара от Ирана.

Напомним, что в МИД РФ осудили атаку США на Иран и отметили, что своими действиями Соединенные Штаты нарушили международное право.