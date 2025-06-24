Пезешкиан: Израиль не достиг своих целей ударами по Ирану

Израиль не достиг своих целей, нанося удары по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Кроме того, в своем послании лидер Ирана подчеркнул, что гибель граждан, ученых и военных командиров, а также повреждение инфраструктуры – большая потеря для страны.

«Хотя гибель ряда наших любимых граждан, женщин и детей, ученых и военных командиров, а также повреждение некоторой инфраструктуры считаются большой потерей и раной для нашей родины, ущерб, понесенный Израилем, несмотря на его жесткую пропаганду и цензуру СМИ, был за пределами воображения», - говорится в послании на сайте пресс-службы иранского президента.

Также в обращении отмечается, что израильско-иранское противостояние стало «историческим великим». После этих слов Пезешкиан сообщил об окончании 12-дневной войны с Тель-Авивом.

По словам лидера исламской республики, граждане Ирана продемонстрировали сплоченность и готовность нормализовать жизнь по всей своей стране.

Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Тегерану. Целью атаки было уничтожение объектов ядерной программы Ирана. Израильскую агрессию активно поддерживали Соединенные Штаты Америки. 22 июня Штаты нанесли удары по Ирану по приказу своего президента Дональда Трампа. В ответ на американскую агрессию Тегеран ударил по их военным базам, однако главе Белого дома эти действия показались слабыми.

Накануне американский лидер первый сообщил, что 12-дневная война между Израилем и Ираном закончилась, и страны подписали соглашение о прекращении огня.