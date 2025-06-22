Axios: Белый дом заранее сообщил Израилю о подготовке удара США по Ирану

Администрация президента США Дональда Трампа заранее сообщила правительству Израилю о готовящемся американском ударе по Ирану. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

«Израильский чиновник заявил, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль об ударах США по Ирану. Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что для удара использовались бомбардировщики-невидимки B-2», - уточнил источник Axios.

Все воздушные суда, осуществлявшие атаки, уже находятся за пределами воздушного пространства исламской республики, отмечается в материале издания.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что американские войска завершили «очень успешную атаку» на три ядерных объекта в Иране. Среди них ядерная инфраструктура в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Пока не ясно, можно ли считать эту атаку развязанной против Ирана войной. Ранее в комментарии «Звезде» Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист, заявил, что в случае угрозы существованию израильского государства Соединенные Штаты могут вступить в конфликт между Ираном и Израилем.