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Ушаков анонсировал встречу Путина и главы МИД Ирана в понедельник

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл накануне вечером в Москву, у него запланирован ряд переговоров, сообщала Мария Захарова.
Лиза Губина 2025-06-23 09:51:21
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Global Look Press

Президент России Владимир Путин примет сегодня, 23 июня, прибывшего накануне в Москву министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, будет», - сказал он на полях XI Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», отвечая на соответствующий вопрос.  

Глава иранского МИД прибыл накануне вечером в Москву «для проведения ряда переговоров», ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

При подготовке к поездке в российскую столицу Аракчи отмечал, что Россия всегда была частью ядерных переговоров. Он анонсировал «серьезные консультации» между сторонами, а также встречу с российским лидером.

Напомним, визит Аракчи в Москву состоялся на фоне недавнего удара США по ядерным объектам в Иране. Ранее глава иранского МИД обещал ответ Тегерана, если Вашингтон присоединится к Израилю для нанесения ударов по иранской территории.

#Москва #Россия #Иран #Владимир Путин #Юрий Ушаков #Аббас Аракчи
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