МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана в Москву

Аббас Аракчи приехал в РФ для проведения переговоров.
Виктория Бокий 2025-06-22 23:23:46
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила приезд главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву. Об этом она сообщила РИА Новости.

Кроме того, дипломат подчеркнула, что Аббаса Аракчи приехал в Россию для проведения переговоров.

«Подтверждаем приезд в Москву главы МИД Ирана для проведения ряда переговоров», - поделилась Захарова.

Ранее агентство IRNA сообщало, что Аракчи прибыл в Москву. Он рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Встреча с главой государства планируется 23 июня, заявил глава МИД Ирана на пресс-конференции в Стамбуле.

#Мария Захарова #МИД РФ #МИД Ирана #приезд в Россию #Аббас Аракчи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 