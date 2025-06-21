Аракчи: Иран в ответ может атаковать объекты США на Ближнем Востоке

Если Соединенные Штаты решат присоединиться к Израилю для нанесения ударов по объектам на иранской территории, то Иран ответит тем же. Это предупреждение прозвучало в ходе интервью министра иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Аракчи телеканалу NBC News.

Он напомнил, что в военное время самооборона является законной возможностью каждого, поэтому правительство Ирана оставляет за собой право на ответные действия, как это произошло в случае с Израилем.

«Когда идет война, обе стороны нападают друг на друга. Это вполне понятно. И самооборона - законное право каждой страны. <...> Если США присоединятся к Израилю в этих атаках, мы сделаем то же самое», - заявил Аракчи американскому телеканалу.

Также он прокомментировал стремление Израиля ликвидировать объекты иранской ядерной промышленности. По его словам, в этом нет смысла, поскольку страна может их восстановить, имея и знания, и технологии.

«Предположим, они уничтожат один или два объекта. Мы можем их восстановить, потому что знания здесь, технологии там. Мы сами этого достигли. И технологии необратимы, они не могут быть уничтожены бомбами», - пояснил глава иранского МИД.

Вместе с тем, Тегеран не намерен отказываться от обогащения урана, как того хочет президент США Дональд Трамп. Аббас Аракчи добавил, что передал это спецпредставителю Трампа на Ближнем Востоке Стивену Уиткоффу.

«Я несколько раз говорил ему, что нулевое обогащение невозможно. Каждая страна имеет право обогащать уран в мирных целях», - резюмировал он.

Немногим ранее сообщалось, когда Иран снова сможет приступить к переговорам по ядерной сделке. Находившийся на встрече в Женеве Аракчи сообщил, что пока продолжается агрессия Израиля, его страна не готова вести переговоры.

При этом Трамп настаивает на том, что Иран не может иметь ядерное оружие, отметив, что властям следовало подписать ту «сделку», о которой он им сказал.