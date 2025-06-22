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Глава МИД Ирана Аракчи анонсировал встречу с Путиным

Ожидается, что иранский дипломат проведет «серьезные консультации».
Глеб Владовский 2025-06-22 13:48:27
© Фото: Icana News Agency Keystone Press Agency Globallookpress

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи планирует 23 июня встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Стамбуле.

«Сегодня я еду в Москву, и завтра утром у меня встреча с президентом Путиным... Есть стратегическое партнерство между двумя странами, мы координируем действия», - подчеркнул дипломат.

По словам Аракчи, Россия всегда была частью ядерных переговоров. Ожидается, что стороны проведут «серьезные консультации».

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.

#в стране и мире #Иран #Владимир Путин #встреча #Аббас Аракчи
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