Запашный рассказал о слухах вокруг нападения на директора парка «Тайган»

Информация о том, что на директора крымского парка «Тайган» Олега Зубкова напали те же львы, что в прошлом году растерзали его помощницу - провокация и домыслы.

Таким мнением в разговоре со «Звездой» поделился Народный артист Российской Федерации, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

«Нападение он пережил по-настоящему серьезное. Пока нет точных данных, сколько животных на него напало. Слухи о том, что на него напали те же львы, которые растерзали его помощницу в прошлом году - домыслы и провокации. Я не хочу заниматься спекуляцией. На сегодняшний момент мало информации, что же произошло. Семья и его помощники пока не дают комментариев», - сказал Запашный.

Напомним, о трагедии в парке «Тайган» накануне сообщили в Следственном комитете. В ведомстве уточнили, что хищники напали на Зубкова во время кормления. Пострадавший госпитализирован в реанимацию, у него множественные травмы.

«Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать Олега Алексеевича. Я надеюсь, что все с ним будет хорошо», - добавил Народный артист РФ.

Предыдущая трагедия в парке «Тайган» произошла в середине октября прошлого года. Тогда жертвой львов стала сотрудница, убиравшая клетки с животными. На нее набросились сразу три хищника.

Погибшую звали Леокадия Перевалова, она работала в парке с 2006 года и была одной из самых опытных сотрудниц.