Директор парка львов назвал причину гибели сотрудницы

Причиной гибели сотрудницы крымского парка львов «Тайган» мог стать человеческий фактор. Об это заявил директор учреждения Олег Зубков. Он отметил, что животные не в состоянии открыть засов между помещениями клетки, а посторонние люди в вольер не заходили.

«Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость», - предположил Олег Зубков.

Он уточнил, что погибла управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. По его словам, женщина была наиболее опытным сотрудником и знала все о хищниках.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Отмечается, что Леокадия Перевалова работала в парке с 2006 года.