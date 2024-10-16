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Директор парка львов назвал причину гибели сотрудницы

Олег Зубков предположил, что мог сыграть человеческий фактор.
Сергей Лебедев 2024-10-16 19:04:01
© Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Причиной гибели сотрудницы крымского парка львов «Тайган» мог стать человеческий фактор. Об это заявил директор учреждения Олег Зубков. Он отметил, что животные не в состоянии открыть засов между помещениями клетки, а посторонние люди в вольер не заходили.

«Думаю, что сыграл человеческий фактор, забывчивость», - предположил Олег Зубков.

Он уточнил, что погибла управляющая парком и директор зоопарка «Сказка» в Ялте Леокадия Перевалова. По его словам, женщина была наиболее опытным сотрудником и знала все о хищниках.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. Возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Отмечается, что Леокадия Перевалова работала в парке с 2006 года.

#парк #Трагедия #нападение #львы #тайган #Леокадия Перевалова
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