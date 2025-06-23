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В Нью-Йорке начались антивоенные протесты после ударов США по Ирану

В воскресенье Дональд Трамп заявил об успешных ударах по трем ядерным объектам Ирана.
Лиза Губина 2025-06-23 06:34:23
© Фото: sahargaza_, X.com

Антивоенные протесты начались в Нью-Йорке и других городах США в ответ на американские удары по ядерным объектам в Иране, сообщает телеканал NBC News.

Жители маршируют по центру города, держа в руках плакаты с надписями «Руки прочь от Ирана», «Остановите войну в Иране» и «Нет новой войне на Ближнем Востоке». Протестующие выразили обеспокоенность из-за того, что действия Вашингтона заблокируют возможность подписания какого-либо международного договора об иранском ядерном оружии, отмечает телеканал.

Организаторы шествия призывают к отставке президента США Дональда Трампа и выражают критику демократам, которые, по их мнению, недостаточно осудили действия главы государства.

Вместе с этим американцы выступают за прекращение боевых действий в секторе Газа.

Напомним, накануне Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана - в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным WSJ, после администрация Трампа связалась с властями Ирана и сообщила, что удары были разовой акцией, а не «началом войны с целью смены режима».

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что своими действиями Вашингтон открыл «ящик Пандоры» и ответственность за последствия лежит на руководстве США.

#сша #Дональд Трамп #Иран #протесты #Нью-Йорк
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