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Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана

На основной объект в Фордо сбросили «полный боезапас бомб», уточнил американский президент.
Анастасия Бобылева 2025-06-22 02:55:20
© Фото: Francis Chung - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект, Фордо», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Президент поздравил американских военнослужащих с успешной операцией.  Он отметил, что все самолеты уже находятся за пределами Ирана и возвращаются домой.

Ранее состоялась встреча Дональда Трампа с командой по нацбезопасности в Белом доме. С момента обострения отношений между Ираном и Израилем такие заседания стали проводиться регулярно.

До этого в Иране пообещали ответить в случае, если Соединенные Штаты присоединятся к Израилю для нанесения ударов по объектам на иранской территории. Такое предупреждение озвучил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.

 

#сша #Дональд Трамп #Ближний Восток #Иран #атака
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