Американский президент Дональд Трамп заявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. По его словам, самолет ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в иранском Фордо.

«Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект, Фордо», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Президент поздравил американских военнослужащих с успешной операцией. Он отметил, что все самолеты уже находятся за пределами Ирана и возвращаются домой.

Ранее состоялась встреча Дональда Трампа с командой по нацбезопасности в Белом доме. С момента обострения отношений между Ираном и Израилем такие заседания стали проводиться регулярно.

До этого в Иране пообещали ответить в случае, если Соединенные Штаты присоединятся к Израилю для нанесения ударов по объектам на иранской территории. Такое предупреждение озвучил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи.