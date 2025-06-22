WSJ: удары США по ядерным объектам Ирана - разовая акция

Американские власти заявили Ирану, что удары по ядерным объектам были разовой акцией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Администрация Трампа связалась с Ираном, чтобы ясно дать понять, что атака была разовым актом, а не началом войны с целью смены режима», - сообщил источник издания.

Он также уточнил, что президент США Дональд Трамп еще во вторник, 17 июня, сообщил своему окружению о решении нанести удар по Ирану.

Напомним, американский лидер заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран призвал провести экстренное совещание СБ ООН в связи с этими атаками.