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WSJ: удары США по ядерным объектам Ирана - разовая акция

По словам собеседника издания, Трамп заявил о планах нанести удар по Ирану во вторник, 17 июня.
Глеб Владовский 2025-06-22 09:02:11
© Фото: CNP AdMedia Globallookpress

Американские власти заявили Ирану, что удары по ядерным объектам были разовой акцией. Об этом сообщила газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.

«Администрация Трампа связалась с Ираном, чтобы ясно дать понять, что атака была разовым актом, а не началом войны с целью смены режима», - сообщил источник издания.

Он также уточнил, что президент США Дональд Трамп еще во вторник, 17 июня, сообщил своему окружению о решении нанести удар по Ирану.

Напомним, американский лидер заявил о нанесении ударов по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Тегеран призвал провести экстренное совещание СБ ООН в связи с этими атаками.

#в стране и мире #сша #Иран #удары #ядерные объекты
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