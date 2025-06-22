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NBC: США ждут от Ирана ответных ударов ближайшие 48 часов

По словам источников, пока неизвестно, куда конкретно могут прилететь ракеты Ирана.
Глеб Владовский 2025-06-22 11:33:29
© Фото: Nidal Eshtayeh XinHua Globallookpress

США готовятся к вероятному ответному удару со стороны Ирана, который может произойти в течение ближайших 48 часов. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник.

«Неясно, будут ли какие-либо ответные действия направлены против зарубежных или внутренних объектов, или и тех, и других», - рассказал собеседник.

Как сообщили телеканалу источники, у Ирана есть ряд планов по нанесению ударов по объектам США на Ближнем Востоке при необходимости. Подчеркивается, что на них поддерживается режим повышенной готовности.

Напомним, 22 июня американский лидер Дональд Трамп заявил об атаке по ядерным объектам Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан.

#сша #Иран #удары #ядерные объекты
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