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МИД РФ: США атаками по Ирану нарушили международное право

В ведомстве подчеркнули, что это грубое нарушение Международного права и Устава ООН.
Глеб Владовский 2025-06-22 14:10:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия осудила атаки США по иранским ядерным объектам, которые нарушают международное право. Текст заявления опубликован на сайте МИД РФ.

«Безответственное решение подвергнуть ракетно-бомбовым ударам территорию суверенного государства... грубо нарушает международное право, Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, который ранее однозначно квалифицировал подобные акции как недопустимые», - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Совет Безопасности ООН, постоянным членом которого являются США, должен немедленно отреагировать на случившееся. Москва также призвала Вашингтон прекратить агрессию и направить все усилия для мирного урегулирования.

Напомним, 22 июня США атаковали ядерные объекты Ирана. Сообщается, что удары были нанесены по Фордо, Натанз и Исфахан. Иран потребовал провести экстренное заседание СБ ООН в связи с этими атаками.

#сша #Иран #МИД РФ #ядерные объекты
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