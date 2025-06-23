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Опубликованы кадры прибытия в Москву главы МИД Ирана

Иранский дипломат прибыл в Москву на переговоры.
Виктория Бокий 2025-06-23 04:05:15
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Опубликованы кадры прибытия в Москву главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. На видео можно заметить приветственное рукопожатие иранского дипломата с официальными лицами.

Аббас Аракчи прибыл в Россию на переговоры, об этом сообщала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, что первым, кто сообщил о приезде главы иранского МИД в Москву, было агентство IRNA. Также известно о запланированной встрече Аракчи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед отправлением в Москву.

#МИД России #переговоры #МИД Ирана #приезд в Россию #Аббас Аракчи
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