IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство IRNA.

Темой встречи должны стать удары США по ядерным объектам Ирана.

«Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», - говорится в публикации.

Ранее Аракчи уже анонсировал свой визит в Москву и заявлял, что планирует встретиться с Путиным.

Также глава иранского МИД написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором перечислил возможные последствия американских атак на ядерные объекты страны.