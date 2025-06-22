IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство IRNA.
Темой встречи должны стать удары США по ядерным объектам Ирана.
«Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», - говорится в публикации.
Ранее Аракчи уже анонсировал свой визит в Москву и заявлял, что планирует встретиться с Путиным.
Также глава иранского МИД написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором перечислил возможные последствия американских атак на ядерные объекты страны.
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