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IRNA: глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

В Тегеране хотят обсудить с российскими властями удары США по ядерным объектам исламской республики.
Константин Денисов 2025-06-22 22:39:19
© Фото: Icana News Agency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство IRNA.

Темой встречи должны стать удары США по ядерным объектам Ирана.

«Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров с президентом и другими высокопоставленными официальными лицами РФ», - говорится в публикации.

Ранее Аракчи уже анонсировал свой визит в Москву и заявлял, что планирует встретиться с Путиным.

Также глава иранского МИД написал письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, в котором перечислил возможные последствия американских атак на ядерные объекты страны.

#Россия #в стране и мире #сша #Иран #Владимир Путин
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