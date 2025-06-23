МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Хаменеи выступил с заявлением на фоне ответных ударов Ирана по базам США

Сегодня Иран приступил к операции «Хорошая весть о победе» против военных объектов США в Ираке и Катаре.
Ян Брацкий 2025-06-23 23:04:45
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office Keystone Press Agency Global Look Press

Иран ни к кому не проявлял агрессии и при любых обстоятельствах не позволит проявлять агрессию по отношению к себе. С таким заявлением выступил верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи. 

«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», - написал он в социальной сети X.

Ранее аятолла назвал трех своих высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на пост преемника в случае своей гибели. В список Хаменеи не включил своего сына и приближенного из Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли бомбовые удары по объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В Вашингтоне заявили, что удары по ним - разовая акция, а не начало полномасштабной войны с Тегераном, целью которой была бы смена режима. Сегодня вечером Иран нанес ответные удары по объектам США в Катаре. Сообщается о ракетном залпе по военной базе Аль-Удейд неподалеку от Дохи.

#сша #Тегеран #Иран #Али Хаменеи #ракетный удар #аятолла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
2
Инженеры водной стихии
3
Рота БМПТ. Терминатор в бою
4
Патрон против дрона
5
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
6
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
7
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
8
Вьетнам. Оружие Победы
9
Северный десант
10
Высшая школа ПВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 