Хаменеи выступил с заявлением на фоне ответных ударов Ирана по базам США

Иран ни к кому не проявлял агрессии и при любых обстоятельствах не позволит проявлять агрессию по отношению к себе. С таким заявлением выступил верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи.

«Иран ни к кому не проявлял агрессии. И мы никому при любых обстоятельствах не позволим проявлять агрессию. Такова логика иранской нации», - написал он в социальной сети X.

Ранее аятолла назвал трех своих высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на пост преемника в случае своей гибели. В список Хаменеи не включил своего сына и приближенного из Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, 22 июня Соединенные Штаты Америки нанесли бомбовые удары по объектам ядерной программы Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

В Вашингтоне заявили, что удары по ним - разовая акция, а не начало полномасштабной войны с Тегераном, целью которой была бы смена режима. Сегодня вечером Иран нанес ответные удары по объектам США в Катаре. Сообщается о ракетном залпе по военной базе Аль-Удейд неподалеку от Дохи.