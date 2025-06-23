Иранская операция против США получила название «Хорошая весть о победе»

Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе», сообщает агентство Tasnim.
Официальный Тегеран проводит ее в отношении американских военных баз в Катаре и Ираке.
Ранее сообщалось, что Иран нанес удар шестью ракетами по базе Аль-Удейд к юго-западу от Дохи. В небе над столицей Катара раздались взрывы, предположительно, от работы систем ПВО.
Системы противовоздушной обороны также активированы на базе США Айн-аль-Асад в Ираке, сообщает агентство Reuters.
Напомним, поводом к очередному обострению ирано-американских отношений стала серия ударов ВВС США по объектам ядерной программы официального Тегерана.
Россия осудила действия США в регионе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил Вашингтон об ответственности за дальнейшую эскалацию ситуации.
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