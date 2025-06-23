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Иранская операция против США получила название «Хорошая весть о победе»

Операция Ирана проводится против военных объектов США в Катаре и Ираке.
Ян Брацкий 2025-06-23 20:25:58
© Фото: Iranian Army OfficeKeystone Press Agency Global Look Press

Операция Ирана против баз США носит название «Хорошая весть о победе», сообщает агентство Tasnim.

Официальный Тегеран проводит ее в отношении американских военных баз в Катаре и Ираке.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар шестью ракетами по базе Аль-Удейд к юго-западу от Дохи. В небе над столицей Катара раздались взрывы, предположительно, от работы систем ПВО.

Системы противовоздушной обороны также активированы на базе США Айн-аль-Асад в Ираке, сообщает агентство Reuters.

Напомним, поводом к очередному обострению ирано-американских отношений стала серия ударов ВВС США по объектам ядерной программы официального Тегерана.

Россия осудила действия США в регионе. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил Вашингтон об ответственности за дальнейшую эскалацию ситуации. 

#сша #Ирак #Иран #ксир #Военные базы #катар
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