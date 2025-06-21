NYT: Хаменеи назвал потенциальных преемников на случай своей гибели

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал трех высокопоставленных священнослужителей в качестве кандидатов на пост преемника в случае своей гибели. Он не включил в список своего сына и приближенного из КСИР, ранее считавшегося фаворитом, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным источников, аятолла стремится обеспечить быстрый и упорядоченный переход власти, чтобы сохранить свое наследие. Он общается с командующими через доверенного помощника, избегая электронной связи, чтобы затруднить обнаружение. Иранское руководство озабочено угрозой покушения на Хаменеи, возможным вступлением США в войну и новыми атаками на ключевую инфраструктуру страны.

Несмотря на первоначальный шок, Иран, похоже, стабилизировал ситуацию, пишет NYT. Власти борются на двух фронтах: против воздушных атак и израильской агентуры на земле. Возможность проникновения Израиля в разведку и аппарат безопасности беспокоит иранскую элиту. Чиновникам приказано отказаться от электронных устройств и оставаться под землей.

Ранее стало известно, что Израиль рассматривает Хаменеи в качестве возможной цели для ударов.