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Reuters: Иран предупредил США о ракетных ударах за несколько часов

Тегеран также предупредил катарские власти о планируемых ракетных ударах по объектам США на их территории.
Ян Брацкий 2025-06-23 21:37:09
© Фото: Sepahnews Keystone Press Agency Global Look Press

Иран за несколько часов предупредил США о нанесении ракетного удара по их военным объектам на Ближнем Востоке, задействовав для этого дипломатические каналы. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Иран проинформировал США по двум дипломатическим каналам за несколько часов до атак на Катар. Тегеран также проинформировал Доху», - говорится в сообщении.

По данным агентства, глава Белого дома Дональд Трамп отслеживает удары Ирана по военным базам США.

Напомним, сегодня вечером Иран начал военную операцию «Хорошая весть о победе», целью которой стали военные объекты США в Катаре и Ираке.

Одной из первых под ракетный огонь попала база США Аль-Удейд к юго-западу от Дохи, где базируется оперативный штаб Центрального командования вооруженных сил США. Несмотря на активную работу систем ПВО, три иранские ракеты попали в цель.

#сша #Иран #военная база #катар #ракетный удар
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