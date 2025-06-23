Axios: Иран запустил шесть ракет по базам США в Катаре

Иран запустил шесть ракет по военным базам США в Катаре. Об этом пишет агентство Axios. Сообщается также о взрывах над Дохой. Предположительно, работают системы противовоздушной обороны.

«Иран запустил несколько ракет по американским военным базам на Ближнем Востоке в ответ на удар США по его ядерным объектам», - говорится в сообщении.

Возможной целью иранских ракет может быть военно-воздушная база Аль-Удейд к юго-западу от катарской столицы. Известно, что на ней базируется оперативный штаб Центрального командования вооруженных сил США.

Ракетная атака со стороны Ирана стала ответом на удар американских ВВС по ядерным объектам Тегерана 22 июня.

Ранее американская военная база в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии также подверглась атаке. До сих пор неизвестно, кто ударил по военному объекту. Речь идет о минометном обстреле.

Контингент базы поднят по тревоге и переведен в режим повышенной готовности. О жертвах удара и возможных разрушениях не сообщается.