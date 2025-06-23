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«Нарушение техники безопасности»: что известно о нападении львов в «Тайгане»

Олег Зубков уже может общаться и даже дает указания, отметила его помощница Татьяна Алексагина.
Михаил Аброськин Гоар Хачатурян 2025-06-23 22:29:26
© Фото: Telegram/Doktor_Vasiliy © Видео: ТРК «Звезда»

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков находится под наблюдением врачей после нападения льва. Состояние мужчины остается тяжелым, но отрицательной динамики не наблюдается. Об этом рассказала пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина.

Именно Алексагина бросилась отпугнуть хищника, отмахиваясь одной лишь метлой. Только убедившись, что сам Зубков находится в надежных руках медиков, она рассказала детали происшествия. По ее словам, львы не нападали - во всяком случае, не делали этого специально. Их напугал лязг металлической двери.

Как позже рассказывали очевидцы, со стороны нападение льва не выглядело безобидным. Впрочем, и раны на шее Олега Зубкова хищник оставил серьезные. Укус повредил шею, трахею и мышцы груди мужчины. Директора парка доставили в лучшую крымскую больницу в Симферополе на вертолете санавиации.

Зубков потерял много крови и провел ночь в реанимации ближайшей к «Тайгану» Белогорской больницы в крайне тяжелом состоянии. Там его оперировали и подключили к аппарату ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и только через несколько часов все же смогли транспортировать в Симферополь.

«Состояние пациента остается стабильно тяжелым. Без отрицательной динамики - он в сознании. Отвечает на вопросы, общается», - отметил врач.

В самом «Тайгане» всю ночь и на протяжении дня работали специалисты следственного комитета. Они проводят проверки сразу по двум статьям уголовного кодекса, которые касаются нарушений правил техники безопасности. Главным из них является запрет на беспечное обращение с дикими животными.

В сети стали появляться сообщения об отмене визитов в «Тайган» из-за случившегося. Но парк по-прежнему открыт для гостей. С самого утра сюда приезжают экскурсионные группы.

Львы напали на Зубкова вечером 22 июня, когда он их кормил. Помощница врезалась в хищника на маленьком автомобиле, чтобы его отогнать.

Директора удалось вывезти из вольера без сознания. Его прооперировали и сейчас он в сознании. Пострадавший общается с врачами с помощью записок.

Ранее уточнялось, что хищников спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. Об этом сообщила представитель зоопарка Татьяна Алексагина.

#Крым #нападение #Лев #парк «Тайган»
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