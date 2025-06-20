Пушилин: жители ДНР ощущают на себе успехи российских войск

Президент РФ Владимир Путин разбирается в вопросах, о которых говорил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Так, сказанное президентов на тему украинского конфликта жители ДНР «ощущают на себе». Об этом рассказал «Звезде» глава республики Денис Пушилин.

«Видим, как продвигаются наши подразделения, отодвигается линия фронта. Это и вопросы безопасности, и создание необходимых буферных зон. Это про безопасность наших людей, интересы нашей страны и нас как субъекта РФ», - сказал чиновник.

Владимир Путин в своем выступлении рассказал, в чем смысл буферных зон на границах России с Украиной, собираются ли ВС РФ освобождать Сумы и российском ответе в случае применения Киевом «грязной бомбы».