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Пушилин: жители ДНР ощущают на себе успехи российских войск

Глава республики отметил, что продвижение подразделений ВС РФ влияет на повышение безопасности жителей региона.
Дима Иванов 2025-06-20 21:56:27
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин разбирается в вопросах, о которых говорил на пленарном заседании ПМЭФ-2025. Так, сказанное президентов на тему украинского конфликта жители ДНР «ощущают на себе». Об этом рассказал «Звезде» глава республики Денис Пушилин.

«Видим, как продвигаются наши подразделения, отодвигается линия фронта. Это и вопросы безопасности, и создание необходимых буферных зон. Это про безопасность наших людей, интересы нашей страны и нас как субъекта РФ», - сказал чиновник.

Владимир Путин в своем выступлении рассказал, в чем смысл буферных зон на границах России с Украиной, собираются ли ВС РФ освобождать Сумы и российском ответе в случае применения Киевом «грязной бомбы».

#Путин #пмэф #наш эксклюзив #пушилин
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