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Путин не исключил, что РФ может забрать Сумы

Президент при этом отметил, что такой необходимости пока нет.
Дима Иванов 2025-06-20 18:47:59
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

У России нет цели освобождать Сумы, но такая возможность не исключается, заявил Владимир Путин.

Президент РФ отметил, что Россия вынуждена создавать зоны безопасности вдоль линии границы, потому что ВСУ постоянно атакуют оттуда с помощью артиллерии и БПЛА. В Сумской области глубина зоны составляет где-то 8-10 км. 

«Дальше город Сумы, областной центр. У нас нет задачи освобождать Сумы, но в принципе я этого не исключаю», - подчеркнул президент РФ.

Президент отметил, что зоны безопасности вдоль российских границ нужны, потому что ВСУ создают угрозы.

#Путин #Сумы #зоны безопасности #пмэф-2025
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