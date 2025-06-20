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Путин заявил о зеркальном ответе в случае сброса Украиной «грязной» бомбы

Президент отметил, что это была бы последняя ошибка киевского режима.
Константин Денисов 2025-06-20 18:56:54
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2025 заявил о зеркальном ответе в случае сброса Украиной «грязной» бомбы. Глава государства назвал возможность такого инцидента последней ошибкой киевского режима.

Подтверждения у России о планах Киева сбросить «грязную» бомбу нет, но Россия исходит из того, что «у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», заявил российский лидер.

Ранее Путин напомнил старинное правило о том, что там, где ступает нога русского солдата, - все наше.

Кроме того, глава государства сообщил о том, что на данный момент буферная зона в Сумской области составляет от 10 до 12 км.

#Россия #Украина #Владимир Путин
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