Путин заявил о зеркальном ответе в случае сброса Украиной «грязной» бомбы

Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ-2025 заявил о зеркальном ответе в случае сброса Украиной «грязной» бомбы. Глава государства назвал возможность такого инцидента последней ошибкой киевского режима.

Подтверждения у России о планах Киева сбросить «грязную» бомбу нет, но Россия исходит из того, что «у кого-то в больном воображении такие идеи могут появиться», заявил российский лидер.

Ранее Путин напомнил старинное правило о том, что там, где ступает нога русского солдата, - все наше.

Кроме того, глава государства сообщил о том, что на данный момент буферная зона в Сумской области составляет от 10 до 12 км.