Путин: там, где ступает нога русского солдата, - то наше

Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, что «там, где ступает нога русского солдата, - то наше». Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на ПМЭФ-2025.

«У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, - то наше», - сказал Путин, отвечая на вопрос о продвижении российских войск.

Он назвал принципы продвижения и дислокации войск не политическим решением, а тем, которое исходит из логики боевых действий.

Таким образом Путин объяснил образование линии фронта и точки соприкосновения ВС РФ и ВСУ.

Ранее российский лидер заявил, что буферная зона в Сумской области составляет от 10 до 12 км.