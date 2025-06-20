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Путин: там, где ступает нога русского солдата, - то наше

Президент вспомнил о старинном правиле во время пленарной сессии ПМЭФ.
Константин Денисов 2025-06-20 18:40:55
© Фото: Иван Секретарев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин напомнил о старинном правиле, что «там, где ступает нога русского солдата, - то наше». Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов на ПМЭФ-2025.

«У нас есть старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, - то наше», - сказал Путин, отвечая на вопрос о продвижении российских войск.

Он назвал принципы продвижения и дислокации войск не политическим решением, а тем, которое исходит из логики боевых действий.

Таким образом Путин объяснил образование линии фронта и точки соприкосновения ВС РФ и ВСУ.

Ранее российский лидер заявил, что буферная зона в Сумской области составляет от 10 до 12 км.

#Россия #ВС РФ #Украина #ВСУ #Владимир Путин
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