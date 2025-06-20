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«Вся Украина наша»: Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом

Президент отметил, что РФ исходит из реалий, которые складываются на земле.
Тимур Шерзад 2025-06-20 18:38:42
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вновь заявил, что считает русских и украинцев «одним народом», а потому «вся Украина наша». Об этом он сказал во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я уже много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом на самом деле. В этом смысле вся Украина наша», - заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможном продвижении российской армии.

Путин подчеркнул, что Россия исходит из реалий, «которые складываются на земле», и заверил, что Москва не ставит под сомнение право украинцев на независимость и суверенитет.

Также президент не исключил возможности взятия Сум, отметив при этом, что такой задачи сейчас не стоит. По его словам, действия российской армии связаны, в частности, с регулярными обстрелами приграничных территорий со стороны ВСУ. Действия украинской стороны, создающие угрозу России, как утверждает Путин, абсолютно безграмотны и ничем не обоснованы.

#Россия #Украина #Владимир Путин #СВО
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