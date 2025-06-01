Раскиданные чемоданы и кровь: видео с места брянской трагедии с поездом

Спасатели демонтируют фрагменты обрушившегося на ж/д пути моста и освобождают их от сошедших с рельсов вагонов в Брянской области после ночной трагедии. На кадрах видно, что основной удар пришелся на локомотив состава и первые вагоны. Их буквально придавило путепроводом.

Кровь, разбросанные чемоданы, локомотив, напоминающий больше груду металла, перевернувшийся на бок вагон - такая обстановка сейчас на месте ЧП с пассажирским поездом №86 Климов-Москва. В нем ехали 388 пассажиров. Семь человек погибли, пострадали 66, среди них трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Сейчас его силами санавиации доставляют в медицинские учреждения Москвы. Всего госпитализированы 47 человек.

Тех, кто не получил серьезных травм уже следуют резервным поездом. Его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10.40.

Напомним, ЧП произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, после чего локомотив протаранил рухнувшую конструкцию путепровода. По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост подорвали.