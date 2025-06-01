МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Раскиданные чемоданы и кровь: видео с места брянской трагедии с поездом

Дорогу до места ЧП с поездом оцепили за пять километров.
Ирина Егорова 2025-06-01 09:25:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Спасатели демонтируют фрагменты обрушившегося на ж/д пути моста и освобождают их от сошедших с рельсов вагонов в Брянской области после ночной трагедии. На кадрах видно, что основной удар пришелся на локомотив состава и первые вагоны. Их буквально придавило путепроводом.

Кровь, разбросанные чемоданы, локомотив, напоминающий больше груду металла, перевернувшийся на бок вагон - такая обстановка сейчас на месте ЧП с пассажирским поездом №86 Климов-Москва. В нем ехали 388 пассажиров. Семь человек погибли, пострадали 66, среди них трое детей. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Сейчас его силами санавиации доставляют в медицинские учреждения Москвы. Всего госпитализированы 47 человек.

Тех, кто не получил серьезных травм уже следуют резервным поездом. Его прибытие на Киевский вокзал ожидается в 10.40.

Напомним, ЧП произошло буквально за пару секунд до прохождения под ним пассажирского поезда, после чего локомотив протаранил рухнувшую конструкцию путепровода. По словам губернатора региона Александра Богомаза, мост подорвали.

#в стране и мире #поезд #Брянская область #крушение #мост #пассажиры #богомаз
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Рота БМПТ. Терминатор в бою
2
Патрон против дрона
3
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
4
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
5
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
6
Вьетнам. Оружие Победы
7
Северный десант
8
Высшая школа ПВО
9
Фрегаты 11356. Россия/Индия
10
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 