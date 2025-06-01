МЖД: резервный поезд №902 с пассажирами отправлен из Брянска в Москву

Резервный состав №902 с пассажирами поезда №86 Климов-Москва, с которым произошло ЧП в Брянской области, в 5:01 отправился из Брянска в Москву. Поезд прибудет на Киевский вокзал, его маршрут будет аналогичным со всеми остановками поезда №86, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Пассажиров в Москве будут встречать врачи и психологи.

Сегодня ночью в Брянской области на локомотив и вагоны рухнул пролет автомобильного моста. В МЖД заявили, что причиной крушения поезда стало незаконное вмешательство в работу транспорта.

По последним данным, число пострадавших при обрушении моста в Брянской области возросло до 69. Среди пострадавших - трое детей. В больницы доставлены 44 человека. Погибли семь человек.

Из-за ликвидации последствий аварии некоторые поезда проследуют по другим маршрутам, добавили в РЖД.