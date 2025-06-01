Богомаз: при крушении поезда в Брянской области пострадали 69 человек

Количество пострадавших при крушении пассажирского поезда в Брянской области выросло до 69 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«К этому часу количество пострадавших составляет 69 человек, в том числе трое детей», - написал он.

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. В больницы доставлены 44 человека, еще 22 пассажира поезда наблюдаются амбулаторно, уточнил Богомаз.

Между тем, в Брянскую область направляются бригады Центра экстренной медицинской помощи. Они должны забрать наиболее пострадавших, в том числе младенца, состояние которого критическое.

Напомним, в Брянской области произошло крушение поезда. На локомотив и вагоны рухнул пролет автомобильного моста. В МЖД спустя некоторое время заявили, что причиной крушения поезда стало незаконное вмешательство в работу транспорта.

На месте ЧП продолжаются работы, железнодорожные бригады ликвидируют последствия аварии. Из-за этого некоторые поезда проследуют по другим маршрутам, сообщили в РЖД.