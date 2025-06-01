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Богомаз заявил, что обрушившийся мост был подорван

Погибли 7 человек, ранения получили 66, 47 из них госпитализированы.
Ирина Егорова 2025-06-01 08:27:03
© Фото: kurskadm, Telegram

Обрушившийся на пассажирский поезд №86 Климов-Москва автомобильный мост был подорван, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В поезде следовали 388 пассажиров, уточнил он. Пострадавший 8-месячный мальчик будет отправлен в больницу в Москву, добавил Богомаз. 

Погибли 7 человек, ранения получили 66 человек, 47 из них госпитализированы. Некоторые находятся в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы. В МЖД заявили, что причиной крушения поезда стало незаконное вмешательство в работу транспорта.

Больше всего пострадали локомотив и первые два вагона состава. Пассажиры попавшего в ЧП поезда отправлены резервным составом в Москву. На Киевский вокзал они прибудут в 10.40. Их уже ожидают столичные медики и психологи.

#поезд #Брянская область #мост #подрыв #Александр Богомаз
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