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РЖД объявили о смене маршрутов после крушения поезда под Брянском

Ремонтные бригады РЖД делают все возможное, чтобы восстановить привычный график и маршрут движения на данном направлении.
Ян Брацкий 2025-06-01 05:02:15
© Фото: Aleksey Smyshlyaev Global Look Press

В РЖД объявили о частичной смене маршрута некоторых пассажирских поездов после крушения в Брянской области.

Для перевозки пассажиров поезда №86 Климов-Москва сформирован резервный состав №902 сообщением Брянск-Москва. Поезд №489 Анапа-Минск отправлением из Анапы 30 мая проследует измененным маршрутом от станции Брянск через Смоленск и Красное и вернется на основной маршрут на станции Гомель 1 июня.

Поезд №85 Москва-Климов проследует сокращенным маршрутом. В Брянске его пассажиров пересадят на автобусы и доставят до места назначения. Что касается электричек, то они будут следовать укороченными маршрутами.

Сейчас ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить привычный график и маршрут движения на данном направлении, добавили в РЖД.

Напомним, поезд №86 Климов-Москва потерпел крушение в районе поселка Выгоничи Брянской области. На локомотив с вагонами рухнул пролет автомобильного моста. Несколько вагонов сошли с рельсов. Часть пассажиров с места трагедии увезли в больницы. Тех, кто не пострадал, доставили в ПВР на вокзале. В Москве их уже готовы встретить медики и психологи.

#поезд #крушение #мост #ржд #Маршрут
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