Медики и психологи встретят пострадавших под Брянском на Киевском вокзале

Медики и психологи готовятся встретить на Киевском вокзале Москвы пассажиров поезда, потерпевшего крушение в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы <...> Подготовлены дополнительные силы московской скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, за пострадавшими в Брянской области следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи. В том числе, они планируют забрать пострадавшего в крушении поезда полугодовалого младенца.

Ранее губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что в результате катастрофы пострадали 35 человек. Большая часть их доставлена в больницу, двое госпитализированных остаются в крайне тяжелом состоянии.

Пассажиров, которым помощь медиков не потребовалась, доставили в пункт временного размещения на вокзале Брянск-Орловский. Там их еще раз осмотрят медики и на резервном поезде доставят в Москву.

Напомним, недалеко от поселка Выгоничи Брянской области произошло обрушение моста. Пролетное строение рухнуло на железнодорожные пути, по которым в этот момент ехал пассажирский поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов.