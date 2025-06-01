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Медики и психологи встретят пострадавших под Брянском на Киевском вокзале

Бригады московского Центра медицины катастроф выехали за наиболее пострадавшими в результате крушения поезда под Брянском.
Ян Брацкий 2025-06-01 04:05:42
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press

Медики и психологи готовятся встретить на Киевском вокзале Москвы пассажиров поезда, потерпевшего крушение в Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

«Медики и психологи разместились и готовы оказывать помощь на Киевском вокзале Москвы <...> Подготовлены дополнительные силы московской скорой помощи», - сообщили в ведомстве.

Кроме того, за пострадавшими в Брянской области следуют бригады Центра экстренной медицинской помощи. В том числе, они планируют забрать пострадавшего в крушении поезда полугодовалого младенца.

Ранее губернатор Брянской области Андрей Богомаз сообщил, что в результате катастрофы пострадали 35 человек. Большая часть их доставлена в больницу, двое госпитализированных остаются в крайне тяжелом состоянии.

Пассажиров, которым помощь медиков не потребовалась, доставили в пункт временного размещения на вокзале Брянск-Орловский. Там их еще раз осмотрят медики и на резервном поезде доставят в Москву.

Напомним, недалеко от поселка Выгоничи Брянской области произошло обрушение моста. Пролетное строение рухнуло на железнодорожные пути, по которым в этот момент ехал пассажирский поезд. Несколько вагонов сошли с рельсов.

#Москва #поезд #МЧС РФ #Брянская область #психологи #Скорая помощь #киевский вокзал
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