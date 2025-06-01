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МЖД: крушение моста под Брянском произошло из-за незаконного вмешательства

По информации МЖД, поезд №86 сообщение Климов-Москва сошел с рельсов из-за обрушения пролетной части автомобильного моста.
Ян Брацкий 2025-06-01 01:12:32
© Фото: Telegram/memmtproc

Крушение поезда в Брянской области произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов-Москва произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта», - говорится в сообщении МЖД.

По факту произошедшего Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Минтранс создал оперативный штаб для координации действий с РЖД и МЧС России на месте инцидента.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз пообещал, что власти региона окажут всю необходимую помощь пострадавшим.

Медики, спасатели и представители других оперативных ведомств уже находятся на месте.

По предварительным данным, пострадавших более 40 человек. Местные паблики сообщают о погибших. Официальных данных об этом не приводится.

#поезд #обрушение #Брянская область #мост #ЧП #МЧС России
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