При крушении поезда под Брянском серьезно пострадал грудной ребенок

Грудной ребенок пяти-шести месяцев находится в крайне тяжелом состоянии после крушения пассажирского поезда в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости. Малышу оказывается вся необходима помощь.

Также стало известно о гибели локомотивной бригады. Тела машиниста и помощника были найдены под завалами, сообщила ранее «Фонтанка».

Сейчас на месте трагедии продолжаются работы по разбору завалов, обследованию вагонов и ликвидации последствий крушения.

Напомним, автомобильный мост рухнул на проходящий под ним поезд сообщением Москва-Климов. На вагоны обрушились пролетное строение и грузовики, которые проезжали по мосту.

Несколько вагонов сразу сошли с рельсов. Первыми на помощь друг другу пришли пассажиры, которые не пострадали. Позже на место прибыли спасатели.

Поиск пострадавших и оказание им первой помощи - в приоритете МЧС. Тех пассажиров, чьи жизни вне опасности, доставляют в пункты временного размещения.

Согласно данным Всероссийского центра медицины катастроф, к этому часу известно о 31 пострадавшем, 28 человек госпитализированы, трое погибли.