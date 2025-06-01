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На вокзале Брянск-Орловский организован пункт временного размещения

В пункте временного размещения на вокзале приготовлены питание и вода, дежурят медики.
Ян Брацкий 2025-06-01 03:07:33
© Фото: Telegram/pb_032

Пассажиров поезда №86 сообщением Климов-Москва доставляют в пункт временного размещения на вокзале Брянск-Орловский. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Людей привозят на автобусах, на вокзале для них предусмотрено все необходимое, включая воду и питание. В пути пострадавших сопровождают медики, они же дежурят в пункте временного размещения.

Сейчас формируется резервный поезд сообщением Брянск-Москва, желающие смогут продолжить свою поездку на нем, добавили в РЖД.

Напомним, в Брянской области произошло крушение пассажирского поезда. На состав рухнул пролет автомобильного моста. Несколько вагонов сошли с рельсов. К этому часу известно о семи погибших, включая локомотивную бригаду.

На месте продолжается работа оперативных служб и ведомств. Ранее в МЖД сообщили, что причиной трагедии стало незаконное вмешательство в работу транспорта.

#поезд #крушение #мост #ржд #эвакуация #пункт временного размещения
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