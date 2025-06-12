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В Приморье в честь Дня России развернули триколор площадью 300 «квадратов»

Более 70 людей из разных стран поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть российский триколор.
Дарья Ситникова 2025-06-12 06:42:08
© Фото: Telegram/primorskyru © Видео: Telegram/primorskyru

В Приморском крае на полуострове Гамова подняли флаг РФ площадью свыше 300 кв.м. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Известно, что команда «Молодежь Приморья» совместно с участниками международного клуба дружбы и студентами ДВФУ организовали масштабную акцию в честь Дня России. Более 70 людей из 18 стран поднялись на самую высокую точку полуострова Гамова, чтобы развернуть российский триколор над бухтами Витязь и Астафьева.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил жителей с Днем России. По его словам, этот праздник символизирует национальное единение и патриотизм, и с каждым годом это событие становится все важнее для народа.

«Мы любим Россию, гордимся ее славной историей и богатым культурным наследием», - заключил он.

Президент Республики Сербской Милорад Додик также поздравил россиян с праздником. Он обратил внимание на достижения страны и выразил уважение «братскому народу». В свою очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын тоже поздравил с Днем России, сказав, что его страна всегда будет с РФ. Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков также поздравили россиян с таким событием. Они отметили, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ необъятной страны.

#Россия #день россии #Приморский край #флаг #олег кожемяко
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