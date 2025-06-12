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Космонавты поздравили жителей РФ с Днем России

Они отметили, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ России.
Виктория Бокий 2025-06-12 00:48:23
© Фото: Роскосмос © Видео: Роскосмос

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков поздравили жителей РФ с Днем России. Видеопоздравлением с борта МКС делится Роскосмос.

Космонавты отметили, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ необъятной России.

«Все мы испытываем самые светлые и теплые чувства к своей стране. Гордость за нее, ее историю и великие свершения», - поделился Рыжиков.

Космонавт Зубрицкий подчеркнул, что родина – это место силы, где сердцем чувствуешь связь с прошлым и строишь будущее для своих детей.

«Вместе мы развиваем нашу страну и делаем ее лучше на основе общих духовных ценностей и нравственных устоев», - сказал он.

Космонавт Песков напомнил, что в годы Великой Отечественной войны наши отцы и дети сражались за Родину. И сегодня российские бойцы вновь защищают свою страну и ее интересы.

«Мы всегда преодолеваем тяжелые испытания вместе и так будет всегда, потому что в основе нашего единства – преданность Отчизне», - заключил Кирилл Песков.

12 июня наша страна празднует День России. Государственный праздник отмечается в РФ с 1995 года.

#роскосмос #космонавты #мкс #Сергей Рыжиков #Кирилл Песков #Алексей Зубрицкий
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