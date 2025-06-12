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Президент Республики Сербской поздравил россиян с Днем России

Милорад Додик также обратил внимание на достижениях России и ее стремлении к прогрессу.
Дарья Ситникова 2025-06-12 04:10:03
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Global Look Press

Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил россиян с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовали на сайте президента Республики.

«Я сердечно поздравляю вас с 12 июня - Днем России, государственным праздником, символизирующим свободу, независимость и единство русского народа», - написал он.

Додик также обратил внимание на достижения страны и выразил уважение «братскому народу». Он сообщил, что страна надеется на более тесное сотрудничество с Москвой.

Ранее с Днем России поздравили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Они отметили, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ необъятной страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын также поздравил россиян с праздником. В поздравлении он заявил, что его страна всегда будет с Россией.

#Россия #день россии #поздравление #Республика Сербская #Милорад Додик
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