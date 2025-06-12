Президент Республики Сербской поздравил россиян с Днем России

Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил россиян с Днем России. Соответствующее поздравление опубликовали на сайте президента Республики.

«Я сердечно поздравляю вас с 12 июня - Днем России, государственным праздником, символизирующим свободу, независимость и единство русского народа», - написал он.

Додик также обратил внимание на достижения страны и выразил уважение «братскому народу». Он сообщил, что страна надеется на более тесное сотрудничество с Москвой.

Ранее с Днем России поздравили космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Они отметили, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ необъятной страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын также поздравил россиян с праздником. В поздравлении он заявил, что его страна всегда будет с Россией.