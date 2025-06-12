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Ким Чен Ын поздравил россиян с Днем России

Северокорейский лидер напомнил о нерушимости товарищеских и союзнических отношений с Россией.
Виктория Бокий 2025-06-12 02:35:05
© Фото: Kremlin.ru

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в поздравлении по случаю Дня России заявил, что он и его страна всегда будут с Россией. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын подчеркнул, что День России является знаменательным праздником, имеющим «глубокий смысл во всем историческом процессе российского государства, ценностями которого являются справедливость и свобода, самостоятельность и сплоченность».

Лидер КНДР упомянул, что сегодня Россия уверенно открывает свое будущее, преодолевая все вызовы и угрозы, а северокорейское государство от всей души радуется успехам Российской Федерации.

«Я выражаю твердую уверенность в том, что будет непременно осуществлено священное дело правительства и народа Вашей страны (России – Прим. ред.) для защиты суверенитета, интересов безопасности, территориальной целостности государства и строительства сильной России», - говорится в сообщении.

Также Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме назвал российского президента Владимира Путина самым близким товарищем, и поделился тем, что в настоящее время традиционные дружественные отношения КНДР – РФ стали еще прочнее на фоне боевой дружбы за защиту суверенитета и территориальной целостности России. По словам лидера Корейской Народно-Демократической Республики, отношения его страны с Россией – это пример настоящего нерушимого товарищества и союзничества.

«Корейско-российские отношения, завязанные и проверенные в условиях всяческих испытаний и вызовов истории, безостановочно будут продолжаться в период всестороннего развития, – такова незыблемая воля у меня и правительства нашей Республики», - заключил он.

В завершении поздравительной телеграммы Ким Чен Ын пожелал российскому лидеру и всему народу РФ доброго здоровья, вечного успеха, благосостояния и процветания.

#день россии #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #поздравительная телеграмма
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